Travolto mentre attende i figli fuori scuola: Nino Ruocco perde la vita negli USA, dolore nel Cilento

Un’ondata di dolore ha travolto Orria e tutto il Cilento dopo la notizia della tragica morte di un 42enne cilentano, rimasto vittima di un incidente negli Stati Uniti, a Houston, dove viveva da diversi anni con la sua famiglia.

Un’ondata di dolore ha travolto Orria e tutto il Cilento dopo la notizia della tragica morte di un 42enne cilentano, rimasto vittima di un incidente negli Stati Uniti, a Houston, dove viveva da diversi anni con la sua famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito mentre attendeva i suoi bambini all’uscita da scuola. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, ancora avvolta da diversi interrogativi.

Originario di Agropoli e cresciuto a Orria, aveva lasciato il Cilento per intraprendere un percorso di studi e lavoro che lo aveva portato prima in Germania e poi, nel 2016, negli Stati Uniti. A Houston era impiegato in una grande azienda del distretto di Harris County, dove si era guadagnato stima e apprezzamento per competenza, serietà e riservatezza.

A piangerlo sono la moglie e i due figli, di 8 e 5 anni. Una famiglia improvvisamente colpita da una perdita devastante che ha scosso profondamente amici e conoscenti, sia in America che in Italia.

Questa mattina i genitori del 42enne, molto conosciuti nelle comunità di Orria e Salento, sono partiti per gli Stati Uniti per raggiungere la famiglia e affrontare da vicino il dramma.

La notizia ha lasciato attonite le comunità cilentane, che ricordano l’uomo come un professionista brillante, gentile e rispettoso. Una vita costruita lontano da casa, spezzata troppo presto da un incidente che lascia un vuoto difficile da colmare.