Allagamenti ad Angri, il sindaco Ferraioli: “Responsabilità della Regione. Situazione ormai insostenibile”

Il Comune di Angri ha avviato un’azione formale contro la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni materiali e morali provocati dagli allagamenti del 25 novembre scorso. A confermarlo è il sindaco Cosimo Ferraioli, che in un video-messaggio ha illustrato quanto emerso durante la riunione tenuta ieri in Prefettura.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, nel corso dell’incontro è stato chiarito in maniera definitiva che la competenza – e quindi la responsabilità – della gestione dei canali e delle opere idrauliche è esclusivamente regionale. I Comuni, ha spiegato Ferraioli, possono solo intervenire nell’immediato per assistere la popolazione in caso di eventi meteorologici avversi.

“Anche piogge in altre zone provocano allagamenti qui”

Ferraioli ha sottolineato come il problema non riguardi solo le precipitazioni sul territorio comunale:

«Un temporale che colpisce un’area distante, come Solofra, può comunque generare allagamenti ad Angri a causa dei materiali solidi presenti negli alvei dei canali collegati al Sarno», ha dichiarato.

Progetti regionali insufficienti e tempi troppo lunghi

Il sindaco riconosce che la Regione ha predisposto diversi interventi, ma denuncia che la loro realizzazione richiede tempi molto lunghi, sia per la complessità delle operazioni di rimozione dei detriti, sia per la necessità di lavori a monte per ridurre le portate di piena.

Nel frattempo, però, Angri vive una condizione definita dal primo cittadino «ormai insostenibile».

Da qui la decisione di presentare una denuncia come collettività e non solo lasciare ai singoli cittadini la possibilità di rivalersi.

“Non è più un’emergenza, è una situazione strutturale”

Ferraioli ha evidenziato che non si tratta più di eventi eccezionali, ma di una criticità strutturale, che richiede un intervento legislativo e istituzionale più ampio:

«Al di là del colore politico, serve giustizia. È necessario che anche la politica nazionale si faccia sentire. Serve una legge ad hoc, servono misure straordinarie degli enti sovracomunali, anche del Governo».

Il sindaco ha concluso ricordando che la questione non riguarda solo Angri, ma anche gli altri comuni del territorio, e che i disagi – materiali e psicologici – causati dagli allagamenti sono costanti:

«Purtroppo non sarà una situazione di facile risoluzione, ma non possiamo più accettare che il nostro territorio continui a pagare le conseguenze di inadempienze non nostre».