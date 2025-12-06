Angri, 35enne ucciso durante una lite: arrestato il proprietario dell’appartamento

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta venerdì sera in un appartamento del rione Picarielli, a Salerno, dove ha perso la vita il 35enne Vincenzo Mazza, originario di Nocera Inferiore e residente ad Angri.

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta venerdì sera in un appartamento del rione Picarielli, a Salerno, dove ha perso la vita il 35enne Vincenzo Mazza, originario di Nocera Inferiore e residente ad Angri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Mazza sarebbe morto sul colpo dopo essere stato colpito con una serie di pugni al volto durante una lite, cadendo poi a terra e battendo violentemente la testa.

Arrestato un 49enne: è accusato di omicidio preterintenzionale

Dopo una notte trascorsa in caserma, è stato arrestato il proprietario dell’abitazione, Luca Fedele, 49 anni, ex pugile e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato il primo a parlare di un presunto tentativo di furto, sostenendo che la vittima fosse un ladro entrato in casa.

Una versione che, però, non ha retto alle verifiche: le indagini dei carabinieri hanno permesso di chiarire rapidamente la dinamica e accertare che tra i due ci fosse stato un violento diverbio degenerato in colluttazione.

Dosi di droga trovate nell’appartamento

Nel corso dei rilievi sono state rinvenute alcune dosi di sostanze stupefacenti, circostanza che confermerebbe l’ipotesi che i due, poco prima della lite, stessero consumando droga.

A innescare la discussione sarebbe stato un alterco improvviso. Fedele avrebbe colpito Mazza con diversi pugni al volto: almeno due sarebbero risultati potenzialmente letali secondo le prime valutazioni del medico legale.

L’allarme dei residenti e i rilievi fino all’alba

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, per Mazza non c’era già più nulla da fare.

Sull’appartamento è quindi intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile, seguita dal magistrato di turno. Le operazioni di rilievo sono andate avanti fino a notte fonda.

Il successivo trasferimento dell’uomo in caserma e il suo interrogatorio hanno portato al fermo per omicidio preterintenzionale. Il 49enne è stato poi condotto in carcere.

Le indagini proseguono per definire con precisione movente e dinamica della lite costata la vita al 35enne.