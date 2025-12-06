Corbara, la tradizione si rinnova: il 13 dicembre torna la “Fucaria di Santa Lucia”

Il calendario degli eventi natalizi di Corbara si arricchisce con uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità: la tradizionale “Fucaria di Santa Lucia”, organizzata dal Comitato Feste Corbara.

L’evento si terrà sabato 13 dicembre, a partire dalle 19:30, presso l’Anfiteatro Francavilla in Piazza Sala. Come da tradizione, la serata sarà inaugurata dall’accensione del grande falò dedicato a Santa Lucia, simbolo di luce e devozione che ogni anno richiama numerosi cittadini.

Accanto al rito della fucaria, non mancheranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare cibi e bevande in un’atmosfera di festa e convivialità.

Il Comitato invita tutti a partecipare: «Il calore del falò e il profumo del cibo ci accompagneranno per tutta la serata. Vi aspettiamo!»

La tradizione continua, illuminando Corbara con uno dei momenti più suggestivi del periodo natalizio.