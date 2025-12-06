Eccellenza, Sant’Antonio Abate–Ercolanese: clamoroso stop, gara assegnata a tavolino

La vittoria a tavolino è stata assegnata all’Ercolanese, dopo che il club granata ha comunicato che la società ospitante, il Sant’Antonio Abate, non dispone di un impianto idoneo per la regolare disputa del match.

Clamoroso alla vigilia della 16ª giornata del girone A di Eccellenza. La partita tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese, in programma domani alle 14:30, non si disputerà.

Una decisione sorprendente e destinata a far discutere, soprattutto perché arrivata a poche ore dal fischio d’inizio previsto. L’Ercolanese incassa così tre punti senza scendere in campo, mentre resta da chiarire la posizione del club abatese e le eventuali conseguenze sul prosieguo del campionato.