Il Mercato Pagani – Nocera Inferiore verso la società di capitali

Il Consorzio Pagani-Nocera passa verso una società di capitali con consenso unanime e percorso tecnico-giuridico curato da Apa e Capo.

Unanimità dei soci pubblici e privati, bilancio in utile e iter definito dal liquidatore Apa con il supporto del prof. Capo

Un percorso atteso da anni trova finalmente concretezza

Pagani. Il Consorzio ortofrutticolo che gestisce il Mercato Pagani-Nocera di via Mangioni compie un passo decisivo verso la trasformazione da cooperativa a società di capitali. L’assemblea convocata dal liquidatore Mirko Apa ha approvato all’unanimità la proposta, una soluzione già ipotizzata negli anni passati e ora pronta a diventare realtà. Il percorso è stato costruito sulla base dell’incarico affidato lo scorso marzo al professore Giovanni Capo, ordinario di Diritto societario all’Università di Salerno, che ha delineato un iter chiaro e condiviso. «Ringrazio il professore Capo per la preziosa collaborazione, insieme ai soci pubblici e privati», ha dichiarato Apa.

Bilancio in utile e prossimi passaggi verso la trasformazione

Il bilancio 2025 sarà il prossimo step fondamentale: il documento dovrebbe registrare un nuovo utile, frutto del recupero di crediti e canoni realizzato negli ultimi mesi. Una volta approvato, il Consorzio potrà richiedere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ispezione straordinaria necessaria per la rimozione dello scopo mutualistico. Successivamente si aprirà il confronto finale per la scelta della forma più adeguata, tra Srl e Spa, in un’apposita assemblea straordinaria che sancirà anche l’uscita dallo stato di liquidazione.

Una scelta condivisa e strategica per il territorio

In una nota congiunta, i sindaci di Pagani Lello De Prisco, di Nocera Inferiore Paolo De Maio, e quello di Corbara, e i rappresentanti dei soci privati Salvatore Nasti e Vincenzo Di Massa hanno espresso piena soddisfazione: «Grazie alla collaborazione istituzionale degli ultimi anni, il Consorzio presenta condizioni di sostanziale continuità economica, con un utile lordo positivo». La trasformazione in società di capitali viene definita «una scelta di responsabilità e visione», necessaria per garantire continuità gestionale, valorizzare il patrimonio pubblico, rafforzare la governance e rilanciare un presidio economico essenziale per produttori, commercianti e famiglie del territorio. Una svolta attesa, condivisa e orientata al futuro.

Angri, Raiola rilancia il tema del sistema pensionistico italiano (video)