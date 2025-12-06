Lite in un appartamento finisce in tragedia: 35enne di Nocera Inferiore muore dopo una colluttazione

La vittima è un 35enne di Nocera Inferiore, che si trovava nell’abitazione dell’indagato. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero fatto uso di droga prima che tra loro scoppiasse un acceso diverbio, rapidamente sfociato in una colluttazione.

Una lite degenerata in tragedia quella avvenuta nella serata di ieri in un appartamento di via D’Annunzio, nel quartiere Pastena a Salerno. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La vittima è un 35enne di Nocera Inferiore, che si trovava nell’abitazione dell’indagato. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero fatto uso di droga prima che tra loro scoppiasse un acceso diverbio, rapidamente sfociato in una colluttazione.

Durante il violento alterco, il 35enne sarebbe stato colpito più volte al volto, perdendo l’equilibrio e cadendo pesantemente a terra. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

I carabinieri, giunti immediatamente nell’appartamento, hanno ricostruito i primi elementi della dinamica e tratto in arresto l’uomo presente nella casa. Proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.