Natale a Sarno: musica, cultura e iniziative per un mese

Un mese di appuntamenti culturali, musicali e sociali trasforma Sarno in una città illuminata da tradizioni, inclusione e partecipazione comunitaria.

Dal 6 dicembre al 12 gennaio 2026 Sarno accende la magia del Natale con un cartellone diffuso di eventi e la guida del sindaco Francesco Squillante.

Il programma diffuso che unisce tradizione e comunità

Sarno si prepara a vivere un Natale speciale: dal 6 dicembre al 12 gennaio 2026 la città si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, animato da musica, spettacoli, giochi e appuntamenti pensati per tutte le età. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Squillante, ha costruito insieme alle associazioni e ai comitati cittadini un cartellone ricco e inclusivo, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare l’identità culturale del territorio. Un mese di emozioni tra arte, degustazioni, mostre, tombolate, cene solidali e attività per i più piccoli, con eventi che attraversano il centro e le periferie mantenendo viva la tradizione natalizia.

Cultura, musica e iniziative nelle chiese del territorio

Il programma propone un viaggio che tocca piazze, chiese e spazi culturali della città. Il Duomo di Episcopio ospiterà il concerto pro Telethon, mentre le associazioni daranno vita a esibizioni corali e omaggi agli strumenti tipici del Natale, come la zampogna. Pittura, fotografia e iniziative culturali accompagneranno i cittadini lungo un percorso pensato per far riscoprire la bellezza dei luoghi e il valore della partecipazione. Ogni appuntamento punta a coinvolgere famiglie, giovani e anziani, trasformando la città in un laboratorio di comunità e creatività diffusa.

Grande attesa per la Notte Bianca del 5 gennaio 2026

Tra gli eventi più attesi, il gran finale del 5 gennaio 2026 in Piazza 5 Maggio: la Notte Bianca porterà a Sarno una lunga serata di musica, spettacoli itineranti, artisti di strada e intrattenimento diffuso. L’obiettivo, sostenuto dal sindaco Francesco Squillante, è regalare un evento capace di sorprendere e riunire la città in una festa collettiva. Una notte pensata per far vivere le strade come spazi di incontro e socialità, confermando la volontà dell’amministrazione di rendere il Natale un tempo di condivisione e di comunità per tutti.

