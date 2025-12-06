Portici, 16enne scomparsa dopo la scuola: da quattro giorni nessuna traccia di Suamy Rispoli

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Suamy Rispoli, 16 anni, scomparsa da Portici nel pomeriggio del 2 dicembre, dopo essere uscita da scuola. A denunciare pubblicamente la vicenda è stata la madre, Jole, tramite un appello social, mentre la segnalazione ufficiale è stata presentata ai carabinieri dalla direttrice della casa famiglia in cui la ragazza era ospite.

Il contesto familiare

Suamy, originaria di Secondigliano, vive da gennaio in una struttura protetta. Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l’affidamento a un tutore legale e la sospensione della potestà genitoriale per una serie di problematiche familiari, tra cui evasione scolastica, che formalmente ha motivato l’allontanamento.

La scomparsa

Secondo quanto riferito, la ragazza il 2 dicembre si è recata regolarmente a scuola, ma non ha mai fatto rientro in struttura. Dalle 14.30 dello stesso giorno il suo cellulare risulta spento e non è più localizzabile.

Al momento della scomparsa indossava:

maglietta blu

jeans

pellicciotto nero

zaino scolastico

La direttrice della casa famiglia ha riferito che Suamy non aveva con sé soldi, documenti o cambi di vestiti, e che non aveva mai manifestato comportamenti preoccupanti: «È la prima volta che si comporta così, non ha mai dato segni di squilibrio».

Il racconto della madre

Secondo la madre, la ragazza avrebbe contattato un’amica il giorno successivo, il 3 dicembre, dicendo di riferire che «non dovevano cercarla». Nel suo appello, Jole si dice disperata:

«Mia figlia doveva essere protetta. È fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa. Io e il padre siamo distrutti. L’ho vista il giorno prima che sparisse: era agitata, ma stavamo ricostruendo il nostro rapporto.»

Le preoccupazioni del legale

L’avvocato della donna, Giovanni Micera, afferma di aver più volte richiesto maggiore sorveglianza sulla 16enne, spiegando che Suamy avrebbe difficoltà cognitive tali da renderla vulnerabile:

«Nonostante le sue problematiche, non è mai stato avviato un percorso psicologico. Speriamo si sia allontanata volontariamente, ma siamo seriamente preoccupati.»

Le indagini

I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, analizzando le celle telefoniche per ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza. Verranno ascoltate anche amiche, compagni di scuola e operatori della struttura.

L’ipotesi ritenuta più probabile, al momento, è che Suamy possa essersi allontanata da Portici.