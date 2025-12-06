Salerno, uomo ucciso in via D’Annunzio: indagini in corso

Tragedia questa sera nella zona orientale di Salerno, dove un uomo è stato ucciso in via D’Annunzio.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’accaduto potrebbe esserci stato un violento litigio, anche se al momento non sono chiari né i motivi dello scontro né l’eventuale rapporto tra le persone coinvolte, come riporta “Il Mattino“.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio. Le indagini sono in corso.