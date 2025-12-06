San Valentino Torio inaugura un Natale inclusivo con luminarie, spettacoli, attività per bambini e iniziative solidali che coinvolgono parrocchie, associazioni e comunità locale.

Natale a San Valentino Torio, un programma per unire la comunità. Il Comune presenta il calendario ufficiale degli eventi natalizi

Programma natalizio

La giunta del sindaco Michele Strianese a San Valentino Torio ha approvato il calendario degli eventi dedicati alle festività, un percorso pensato per unire la comunità in un clima di partecipazione e condivisione. L’Amministrazione ha predisposto un ricco cartellone con attività rivolte a bambini, famiglie e anziani, alternando momenti culturali, musicali e ricreativi. Tra teatro, concerti nelle chiese, tombolate e cene solidali, la città si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’incontro e della serenità.

Luminarie ed eventi per tutti

Il programma prende il via domenica 7 e lunedì 8 dicembre con il Villaggio di Natale allestito nella Villa Comunale: due intere giornate scandite da giochi, attrazioni e iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli, immerse nell’atmosfera delle luminarie che accendono il centro cittadino. Il calendario degli appuntamenti, realizzato grazie alla precipua collaborazione dell’assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante, di assessorati, parrocchie, comitati e associazioni locali, accompagnerà i cittadini giorno dopo giorno fino alle festività, offrendo occasioni di socialità e partecipazione diffusa.

Una comunità che celebra

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di trasformare il periodo natalizio in un’esperienza condivisa, capace di valorizzare il tessuto sociale e rafforzare il senso di comunità. Le attività programmate intendono coinvolgere l’intero territorio, mettendo al centro la dimensione dello stare insieme e il valore delle relazioni, per un Natale che diventa occasione di incontro, cultura e solidarietà.

Festa dell’Albero e MoniSarno ad Angri unisce scuola e territorio (video)