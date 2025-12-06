ULTIM’ORA. Angri. Incendio in un box a via dei Goti: paura ma nessun ferito

Le fiamme divampate in un locale della traversa cinque, nei pressi della ex palestra Michelangelo, sono state rapidamente domate dai Vigili del Fuoco. In corso le verifiche per riaprire alcuni box.

Momenti di apprensione nel pomeriggio a via dei Goti, traversa cinque, dove un incendio è divampato all’interno di un box situato nei pressi della ex palestra Michelangelo.

Le fiamme, visibili anche dalla strada, hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere il rogo in tempi rapidi, evitando che potesse estendersi alle strutture adiacenti. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Terminate le operazioni di spegnimento, i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per autorizzare la riapertura di alcuni box rimasti temporaneamente inaccessibili.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.