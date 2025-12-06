ULTIM’ORA. Angri. Incendio in un box a via dei Goti: paura ma nessun ferito

Momenti di apprensione nel pomeriggio a via dei Goti, traversa cinque, dove un incendio è divampato all’interno di un box situato nei pressi della ex palestra Michelangelo.
Le fiamme, visibili anche dalla strada, hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere il rogo in tempi rapidi, evitando che potesse estendersi alle strutture adiacenti. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.
Terminate le operazioni di spegnimento, i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per autorizzare la riapertura di alcuni box rimasti temporaneamente inaccessibili.
Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.