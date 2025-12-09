Blitz dei Carabinieri a Fratte: sequestrata cocaina, hashish e crack. Arrestati due uomini

Nuova operazione antidroga nel quartiere Fratte di Salerno. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il blitz, i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato cocaina, hashish e crack per un totale di circa 110 grammi, oltre a 3.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elemento che – secondo gli inquirenti – confermerebbe l’esistenza di una vera e propria base operativa per la distribuzione della droga nel quartiere.

I due arrestati sono stati trasferiti in caserma e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.