Molinella, terribile schianto: 36enne salernitano grave dopo il ribaltamento della Smart

Poco dopo le 10.20, un uomo di 36 anni, originario di Sassano, è rimasto gravemente ferito a seguito del violento ribaltamento della sua Smart mentre percorreva via Malvezza.

Drammatico incidente nella mattinata di sabato 6 dicembre a Molinella, nel Bolognese. Poco dopo le 10.20, un uomo di 36 anni, originario di Sassano, è rimasto gravemente ferito a seguito del violento ribaltamento della sua Smart mentre percorreva via Malvezza.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, che si è capovolto più volte prima di schiantarsi contro il muro di recinzione di un’abitazione. L’impatto è stato talmente violento da abbattere parte della parete del giardino.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il 36enne rimasto incastrato tra le lamiere completamente deformate dell’auto. Una volta estratto, il personale del 118 ha avviato prolungate manovre rianimatorie sul luogo dell’incidente, riuscendo dopo diversi minuti a stabilizzare il ferito, come riporta “SalernoToday“.

Vista la gravità delle sue condizioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Al momento è in pericolo di vita e viene costantemente monitorato dal team medico.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora ricostruendo con esattezza la dinamica del terribile incidente per capire cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo.