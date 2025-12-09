“Natale in Quartiere”: due giorni di festa a Angri, in Piazzale Lazio

L’Associazione Quartiere Alfano organizza ad Angri, in Piazzale Lazio, una due giorni dedicata al divertimento e alla socialità in occasione delle festività natalizie. L’evento, intitolato “Natale in Quartiere”, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 dicembre, con un programma ricco di attività per bambini, famiglie e appassionati di musica e spettacolo.
SABATO 20 DICEMBRE | 17:00 – 23:00
Canti di Natale – ore 18:00-19:00
Esibizione della scuola di ballo “L’Araba Fenice” – ore 19:00-20:00
DJ Set fino a fine serata
Tombola con omaggi ai bambini ogni due ore
Omaggio di zucchero filato e pop corn
Parata con mascotte
Regalo kit (zainetto, cappellino e succo di frutta)
Trucca bambini
Gonfiabili gratuiti a tema natalizio
Casetta di Babbo Natale
Selfie360
DOMENICA 21 DICEMBRE | 10:00-13:00 e 17:00-23:00
Esibizione della palestra Il Rio (Judo) – ore 11:00-12:00
Tombola con omaggi ai bambini
Spettacolo di cabaret comico
Momento Baby Dance
Parata con mascotte
Spettacolo di Mangiafuoco con Martina De Vivo – ore 19:00
DJ Set fino a chiusura
Casetta di Babbo Natale
Selfie360
Due giornate pensate per vivere insieme lo spirito del Natale, con animazione, musica e attività gratuite per tutta la comunità del quartiere.