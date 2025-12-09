Regione Campania, Fico proclamato presidente: nessun passaggio di consegne con De Luca

Come ampiamente previsto, non c’è stato alcun passaggio di consegne tra il neo presidente della Regione Campania Roberto Fico, proclamato ufficialmente questa mattina, e il suo predecessore Vincenzo De Luca.

La posizione di Fico

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Fico ha chiarito subito l’accaduto:

«Con De Luca ci siamo sentiti ieri, in una telefonata molto cordiale durante la quale mi ha augurato buon lavoro». Il governatore ha poi confermato che non è previsto alcun incontro formale per la consegna simbolica della guida della Regione.

Nel pomeriggio Fico farà il suo ingresso a Palazzo Santa Lucia per insediarsi nel nuovo ufficio.

Deleghe e priorità

Il neo governatore ha inoltre confermato che terrà per sé la delega alla Sanità, definendola un settore prioritario:

«Ci sono tante questioni da affrontare e la sanità pubblica è una grandissima priorità. Dobbiamo investire soprattutto sul territorio, che oggi rappresenta l’anello più debole».

Gli impegni istituzionali

Dopo la proclamazione, avvenuta nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, Fico ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo spazio di ascolto per le vittime di reati.

Alle 12.30 si è recato invece a Caserta per la presentazione del dossier regionale sulla povertà, a cura della Caritas Campania.