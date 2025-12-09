Sala Consilina, ciclista investito aggredisce l’automobilista: un terzo uomo lo colpisce alla testa

Un uomo di origini marocchine è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla dopo aver riportato profonde ferite alla testa, verosimilmente causate da un oggetto contundente. I carabinieri stanno indagando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La ricostruzione provvisoria

Secondo una prima ipotesi investigativa, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava in bicicletta nella frazione di Sala Consilina. Dopo la caduta, si sarebbe rialzato e avrebbe aggredito il conducente dell’auto coinvolta, un anziano del posto.

A quel punto una terza persona – presumibilmente un uomo e al momento non identificato – sarebbe intervenuta per difendere l’anziano, colpendo il ciclista alla testa con un oggetto contundente per poi dileguarsi.

I soccorsi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato assistenza sia all’anziano che al marocchino. Quest’ultimo, ferito in maniera molto grave, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini proseguono per identificare l’uomo che avrebbe sferrato il colpo e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.