Salerno, 22enne trovato con 59 dosi di droga: denunciato per spaccio

Un giovane salernitano di 22 anni, incensurato, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta il 6 dicembre durante un controllo effettuato dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito di mirati servizi antidroga sul territorio.
Il ragazzo è stato trovato in possesso di 59 dosi già confezionate, pronte per la vendita, oltre a 90 euro in contanti in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.
Gli esami della Polizia Scientifica hanno accertato che lo stupefacente era composto da:
circa 9 grammi di cocaina,
circa 4 grammi di eroina.
Una quantità che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 900 euro.
Il 22enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria.