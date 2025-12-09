Sarno, via libera al nuovo McDonald’s: sorgerà vicino al casello autostradale

A Sarno arriverà ufficialmente un nuovo McDonald’s. Il Comune ha infatti autorizzato la realizzazione del ristorante nell’area di via Sarno-Striano, a ridosso dell’ingresso del casello autostradale e dell’area industriale di via Ingegno.

A Sarno arriverà ufficialmente un nuovo McDonald’s. Il Comune ha infatti autorizzato la realizzazione del ristorante nell’area di via Sarno-Striano, a ridosso dell’ingresso del casello autostradale e dell’area industriale di via Ingegno.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio moderno di 418 metri quadrati, suddiviso in due aree funzionali: una zona operativa destinata alla preparazione dei cibi e un’area dedicata alla vendita e alla somministrazione, che occuperà oltre 140 metri quadrati. Il locale rispetterà tutti gli standard tipici dei ristoranti della catena, con spazi interni per la consumazione e servizi conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

All’esterno sarà realizzato un ampio parcheggio di quasi 380 metri quadrati, a servizio sia del McDonald’s sia dell’impianto carburanti adiacente. Il progetto comprende inoltre la sistemazione degli accessi stradali — già autorizzati dalla Provincia — per garantire una viabilità adeguata al previsto incremento del traffico. Sono previste anche l’installazione delle insegne, la sistemazione dei sistemi di drenaggio e altri interventi tecnici per la sicurezza ambientale.

L’autorizzazione riguarda la costruzione delle opere: l’apertura al pubblico potrà avvenire solo dopo il completamento dei lavori, il collaudo dell’impianto carburanti e la presentazione delle certificazioni sanitarie necessarie per l’attività di ristorazione.

Il cronoprogramma indica 36 mesi come tempo massimo per la realizzazione, anche se l’avanzamento delle lavorazioni lascia prevedere tempi più brevi.

L’intervento darà un nuovo assetto alla zona, destinata a diventare un polo di servizi per automobilisti, lavoratori e famiglie.