UNISAOrienta Experience: al via domani il programma dedicato agli studenti delle scuole superiori

L’Università degli Studi di Salerno apre le porte agli studenti degli Istituti Superiori per l’edizione 2025 di UNISAOrienta Experience, il percorso di orientamento promosso dal Centro di Orientamento e Tutorato (CAOT) dell’Ateneo. L’iniziativa, in programma da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre, rappresenta un passaggio decisivo per le future matricole, chiamate a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro formativo.

Obiettivo delle tre giornate è quello di aiutare gli studenti a conoscere da vicino l’ambiente universitario, comprendere le dinamiche della formazione post-diploma e autovalutare le proprie inclinazioni. Durante gli incontri sarà illustrata nel dettaglio l’offerta didattica dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo, insieme alle prospettive occupazionali collegate ai vari percorsi di studio. Gli studenti potranno inoltre vivere in prima persona gli spazi del Campus e confrontarsi con docenti, tutor e personale universitario.

Il programma della prima giornata

L’apertura ufficiale è prevista per mercoledì 10 dicembre alle ore 9.00, nell’Aula Magna “V. Buonocore” (Edificio A2) del Campus di Fisciano. Dopo i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio e della Delegata all’Orientamento prof.ssa Maria Sarno, si terrà la plenaria dedicata alla presentazione complessiva dell’Ateneo, descritto come un luogo di formazione moderno, internazionale e ricco di opportunità di crescita personale e professionale.