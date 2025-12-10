Angri commemora il Brigadiere D’Anna con annullo filatelico (video)

Angri. Alla presenza dei vertici dell’Arma e di Poste Italiane si celebra il valore e il sacrificio del Brigadiere Gioacchino D’Anna.

Una cerimonia solenne per onorare il Brigadiere D’Anna

Questa mattina ad Angri si è tenuto un momento di profondo valore istituzionale durante l’evento commemorativo dedicato al Brigadiere Gioacchino D’Anna, organizzato da Poste Italiane in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, arricchita dall’emissione di un annullo filatelico speciale, ha rappresentato l’atto conclusivo del ciclo di iniziative dedicate alla memoria del militare, figura stimata e legata indissolubilmente alla comunità angrese.

La presenza dei vertici dell’Arma e dell’amministrazione comunale

L’evento ha visto la partecipazione dei vertici territoriali dell’Arma dei Carabinieri, la cui presenza ha sottolineato il profondo rispetto istituzionale nei confronti del Brigadiere D’Anna. Accanto a loro, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno confermato il forte senso di appartenenza della città a questa importante commemorazione, evidenziando il valore del servizio pubblico e del sacrificio personale.

Un’eredità civica consegnata alle future generazioni

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno inteso celebrare il Brigadiere D’Anna attraverso un gesto destinato a durare nel tempo: l’annullo filatelico, simbolo tangibile di memoria e gratitudine. L’iniziativa ha ricordato a tutti come il dovere e il sacrificio non siano concetti astratti, ma valori profondi che uomini e donne delle Forze dell’Ordine incarnano ogni giorno per la sicurezza della comunità. Un messaggio che ad Angri continua a risuonare con forza e che verrà trasmesso alle generazioni future.

