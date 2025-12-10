Angri, incendio nello stabilimento Doria: ferito un operaio addetto alla sicurezza

Un incendio è divampato oggi nello stabilimento Doria di via Nazionale ad Angri, interessando le torri evaporative del complesso industriale. Durante le prime fasi di intervento interno, un operaio della squadra di sicurezza è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

La dinamica e i soccorsi

Le fiamme sarebbero partite da un motore di raffreddamento, propagandosi rapidamente verso la parte superiore del capannone. All’arrivo dei soccorsi, il personale antincendio aziendale era già impegnato nel tentativo di contenere il rogo.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Nocera Inferiore e Sarno, supportate da un’autobotte e un’autoscala. I pompieri hanno completato lo spegnimento e provveduto al raffreddamento dell’area coinvolta per evitare ulteriori rischi.

Danni contenuti

L’intervento è stato concluso in tempi brevi. Le prime verifiche indicano che i danni riportati dallo stabilimento sono lievi e circoscritti alla zona interessata dall’incendio.