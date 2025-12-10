Bollette 2026, arriva il bonus da 55 euro: ecco a chi è rivolto

Nel 2026 arriverà un contributo straordinario di 55 euro destinato ai clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro e alle famiglie con almeno quattro figli e ISEE sotto i 20.000 euro. La misura sarà aggiuntiva rispetto al bonus sociale già previsto dalla normativa vigente.

Il nuovo intervento, contenuto nella bozza del DL Bollette atteso in Consiglio dei Ministri entro fine anno, prevede inoltre una riduzione della componente tariffaria legata agli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche in bassa tensione, con un beneficio rivolto alle piccole e medie imprese. Lo sconto riguarderà in particolare la parte degli oneri destinati al finanziamento delle energie rinnovabili.

Secondo le stime, il contributo raggiungerà circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Le misure saranno attuate attraverso una delibera dell’ARERA e finanziate tramite risorse disponibili nella Cassa per i servizi energetici e ambientali, per un totale di un miliardo di euro.

Il costo complessivo del contributo per i clienti domestici è valutato intorno ai 250 milioni di euro.

L’obiettivo dichiarato è alleggerire il peso delle bollette elettriche nel 2026 per i nuclei più fragili e per le imprese che operano in bassa tensione, in un contesto caratterizzato da continui aumenti dei costi energetici.