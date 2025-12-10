Braccianti stipati nei furgoni, turni fino a 14 ore e paga da 2,70 euro l’ora. Quattro persone indagate

Scoperto presunto caporalato tra Napoli e Caserta: quattro indagati e sequestri per oltre 500 mila euro.

Un’indagine dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Lavoro, con il supporto del Gruppo di Aversa e il coordinamento della Procura di Napoli Nord, ha portato alla luce un grave sistema di sfruttamento lavorativo nelle campagne tra Napoli e Caserta, attivo tra febbraio e luglio 2024.

Secondo l’accusa, decine di braccianti – tra 40 e 80 lavoratori, in gran parte cittadini indiani privi di regolare permesso – venivano reclutati, trasportati e impiegati in condizioni disumane. I quattro indagati, tra cui un imprenditore agricolo (ora ai domiciliari), la moglie e due cittadini indiani, sono accusati a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le condizioni di sfruttamento

Dalle indagini emerge un quadro durissimo:

i lavoratori venivano trasportati nei campi a bordo di camion e furgoni, ammassati nel vano di carico;

turni di lavoro tra le 10 e le 14 ore al giorno, senza pause;

possibilità di mangiare solo a raccolto completato: «senza quota non si mangia», veniva detto agli operai;

paga oraria di 2,70 euro;

attività svolte anche sotto la pioggia, riparandosi con sacchi di plastica, o durante l’irrorazione di pesticidi;

controlli continui, minacce e divieto di rivolgersi alle forze dell’ordine;

alloggi definiti fatiscenti, senza servizi adeguati.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno sequestrato:

quattro furgoni utilizzati per il trasporto dei braccianti,

oltre 500.000 euro in contanti, rinvenuti nel magazzino dell’imprenditore agricolo.

Il materiale acquisito sarà ora valutato per definire responsabilità e ruolo dei singoli indagati. L’inchiesta prosegue sotto il coordinamento della Procura.