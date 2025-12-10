Cava de’ Tirreni, incendio notturno al chiosco nella villa comunale: indagini in corso

L’esercizio era stato regolarmente aperto nel giorno dell’Immacolata e il gestore lo aveva chiuso senza anomalie in serata.

Un rogo è scoppiato nella notte all’interno della villa comunale di Cava de’ Tirreni, a pochi passi dal Palazzo di Città, provocando seri danni al chiosco situato nell’area verde. L’esercizio era stato regolarmente aperto nel giorno dell’Immacolata e il gestore lo aveva chiuso senza anomalie in serata.

Intervento dei soccorsi

Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno allarmato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio evitando ulteriori conseguenze. Presenti anche polizia municipale e carabinieri, impegnati nei rilievi e nell’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un atto doloso.

