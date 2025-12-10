Fico: “Giunta senza consiglieri eletti. Il Consiglio deve restare il cuore della rappresentanza”

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha chiarito ancora una volta la linea che intende seguire nella composizione della nuova Giunta. Nessuno dei consiglieri eletti, né gli ex candidati rimasti fuori dal Consiglio, entrerà tra gli assessori.

«Il Consiglio regionale è il luogo dove si fanno le leggi e dove si esprime la rappresentanza politica – ha ribadito – ed è lì che deve rafforzarsi il ruolo dei partiti». Questo, ha spiegato, non esclude la presenza di figure politiche in Giunta: «Le forze della coalizione avanzeranno le loro proposte e alcuni assessori avranno una chiara impronta politica».

“Clima sereno nella coalizione”

Fico ha sottolineato che tra le forze della maggioranza non ci sono tensioni: «C’è senso di responsabilità e un impegno condiviso nel lavorare bene sugli obiettivi che definiremo insieme agli assessori chiamati a governare».

Il nodo della legge regionale uscente

Il governatore è poi tornato sulla norma approvata al termine della scorsa legislatura, che stabilisce un meccanismo di sostituzione automatica: il primo dei non eletti subentra in Consiglio quando un consigliere diventa assessore, salvo poi uscire nuovamente se l’assessore lascia la Giunta.

«Un sistema del genere non garantisce stabilità – ha osservato –. Serve un Consiglio regionale forte e sempre bilanciato. Oggi ricoprire il ruolo di consigliere, così come quello di presidente di una delle otto Commissioni, tutte di grande rilievo, rappresenta un valore aggiunto significativo».

Fico ha concluso assicurando che la coalizione sta già lavorando in modo coeso alla definizione dell’assetto politico e amministrativo della nuova legislatura.