Marina di Camerota lancia il “MDC Xmas Fest”: oltre due settimane di eventi gratuiti dal 20 dicembre al 3 gennaio

Il Comune di Camerota, insieme a Camera di Commercio, Confesercenti, Regione Campania, Ufficio Turismo Perla del Cilento ed Emme Fest, ha presentato il calendario ufficiale del MDC Xmas Fest, il cartellone di iniziative natalizie che animerà Marina di Camerota dal 20 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026.

Un programma ampio e trasversale, pensato per attrarre famiglie, giovani e turisti, con appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo allo street food, dagli spettacoli ai percorsi culturali. Tutte le attività saranno a ingresso gratuito.

Il calendario degli eventi

Sabato 20 dicembre – Notte Bianca Sudamericana (Lungomare Trieste, Piazza San Domenico)

Dalle 18.00: mercatini, street food e artisti di strada.

Alle 21.30: concerto degli Alunni del Sole in Piazza San Domenico.

Alle 23.00: Los Reales de Cuba in live sul Lungomare.

Dalle 1.00: DJ set Salsa Sin Fronteras con Alex el Chino.

Domenica 21 dicembre – La Rotta del Gusto (Lungomare Trieste)

Dalle 18.00: apertura degli stand enogastronomici.

Alle 21.30: musica popolare cilentana con i Vienteterra.

Venerdì 26 dicembre – Aperitivo di Santo Stefano (Terrazza Trieste)

Dalle 17.00 alle 23.00: special guest Don Rafaelo e Ivanoe.

Sabato 27 dicembre – Emme Fest (Lungomare Trieste)

Alle 23.00: grande DJ set con Peppe Salerno, LelejooP, Vicente Cusati e Leo Lex.

Mercoledì 31 dicembre – Capodanno sul Mare (Lungomare Trieste)

Dalle 00.00: spettacolo pirotecnico e musica con Vicente Cusati, LeleJoop e Peppe Yoshi.

Una notte di festa a cielo aperto per accogliere il nuovo anno sul mare.

Sabato 3 gennaio – Doppio Battito (Lungomare Trieste)

Alle 21.30: show musicale dedicato agli anni ’70, ’80 e ’90, con un viaggio scenico tra tre decenni iconici.

Un progetto che valorizza il territorio

«Il MDC Xmas Fest – spiegano gli organizzatori – nasce per rilanciare Marina di Camerota nel periodo natalizio, ampliando l’offerta turistica e culturale e costruendo un calendario capace di parlare a pubblici diversi».

La rassegna è frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori locali e punta a rafforzare il senso di comunità, la qualità dell’accoglienza e la promozione del territorio.