Molinella, muore a 36 anni dopo un grave incidente: addio a Walter Femminella, originario di Sassano

Non ce l’ha fatta Walter Femminella, 36 anni, originario di Sassano e residente nel Bolognese. Il giovane è deceduto all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da tre giorni in seguito al drammatico incidente avvenuto sabato scorso a Molinella.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, Femminella stava percorrendo via Malvezza alla guida di una Smart quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è capovolta più volte, terminando la sua corsa contro una recinzione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere. Una volta liberato, il 36enne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in ospedale in condizioni molto gravi. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.