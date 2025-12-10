Pompei, incendio in un appartamento di via Lepanto: traffico paralizzato, nessun ferito

Gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in sicurezza prima che le fiamme si propagassero e non risultano feriti.

Attimi di paura a Pompei, dove nel pomeriggio un incendio è divampato in un appartamento di via Lepanto, poco oltre l’incrocio con via Crapolla. Una densa colonna di fumo, visibile anche dalle strade circostanti, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate rapidamente sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l’abitazione e circoscrivere le fiamme. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, anche se tra le prime ipotesi figurano un possibile guasto a un elettrodomestico o un fornello lasciato acceso.

Strade chiuse e traffico in tilt

La Polizia Municipale, guidata dal comandante Gaetano Petrocelli, è intervenuta con due pattuglie per bloccare il transito nel tratto interessato. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con auto deviate su percorsi alternativi e forti rallentamenti lungo tutta via Lepanto, come riportato da “Made in Pompei“.

Gli abitanti in salvo, sul posto anche il 118

Gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in sicurezza prima che le fiamme si propagassero e non risultano feriti. Sul posto sono comunque giunti due mezzi del 118 per garantire assistenza sanitaria in caso di necessità.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono ancora in corso. Le autorità stanno avviando gli accertamenti per determinare con precisione l’origine dell’incendio.