Salerno. EasyJet cancella anche la tratta per Malpensa dal 2026: cresce la tensione

Nuovo stop per l’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi. Nelle ultime ore EasyJet ha comunicato la cancellazione del collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1° aprile 2026, una decisione che ha immediatamente riacceso polemiche e preoccupazioni.

«Siamo sconcertati – afferma l’associazione FlySalerno, impegnata nella promozione dello scalo –. È indispensabile che il gestore faccia chiarezza: i cittadini meritano spiegazioni su quanto sta accadendo».

Federalberghi: “Ora è evidente, esiste un caso Salerno”

Di fronte all’ennesima cancellazione, interviene anche Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, che da mesi denuncia criticità nella programmazione dei voli.

«La situazione è sotto gli occhi di tutti: c’è un vero e proprio caso Salerno. È il momento – sottolinea Ilardi – che Regione Campania, enti locali e Camera di Commercio pretendano un confronto diretto con Gesac per ottenere risposte e soluzioni concrete».