Salerno, sequestrati oltre cinque chili di derivati della cannabis in un negozio del centro: denunciati titolare e dipendente

Oltre cinque chilogrammi di prodotti a base di cannabis sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale del centro di Salerno. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto della Divisione Polizia Amministrativa, ha portato alla denuncia a piede libero di due persone: il titolare del negozio e un dipendente.

La contestazione: violazioni alle nuove norme del “pacchetto sicurezza”

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il “cannabis shop” esponeva infiorescenze e resine prive delle etichette obbligatorie di tracciabilità e dei relativi certificati di analisi. Una condizione che, alla luce delle norme recentemente introdotte, configura violazione delle disposizioni che regolano la commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis.

Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno sequestrato:

oltre 3 kg di infiorescenze,

più di 2 kg di resina di cannabis.

Tutto il materiale sarà ora sottoposto a esami di laboratorio per verificare se il contenuto di principio attivo rientri nei limiti consentiti per la vendita o se, invece, debba essere classificato come sostanza stupefacente vietata.

Un’azione inserita in un più ampio piano di monitoraggio

L’attività rientra nelle operazioni di controllo avviate nelle aree urbane per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A margine dell’intervento, il Questore di Salerno ha invitato i cittadini a continuare a segnalare situazioni sospette, anche attraverso l’app YouPol, sottolineando l’importanza della collaborazione tra comunità e forze dell’ordine.