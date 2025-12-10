San Valentino Torio bilancio Michele Strianese guida approvazione

San Valentino Torio presenta il bilancio 2026/2028 con grande anticipo, confermando l’efficienza della macchina amministrativa guidata dal sindaco Michele Strianese.

Il bilancio approda in consiglio con largo anticipo

Il Comune di San Valentino Torio porta in discussione il Bilancio di Previsione 2026/2028 con un anticipo significativo rispetto alla scadenza di legge. La seduta del Consiglio comunale, convocata per martedì 16 dicembre alle ore 15.30, consentirà all’Ente di approvare la programmazione economico – finanziaria entro i termini previsti, senza ricorrere alle proroghe concesse dal Ministero dell’Interno. Una scelta amministrativa che conferma la piena efficienza della struttura comunale e la capacità di pianificare con rigore entrate, spese e investimenti.

Una programmazione che rafforza solidità e servizi

La definizione anticipata del documento contabile permette al Comune di evitare l’esercizio provvisorio e di garantire una gestione più ordinata delle risorse. Secondo il sindaco Michele Strianese, che detiene anche la delega ai Tributi, al Bilancio e alla Programmazione Economica e Finanziaria, “poter approvare il bilancio con così largo anticipo significa dare stabilità, tempestività e capacità di visione all’intera comunità”. Il primo cittadino ha sottolineato come questo risultato “sia il frutto di anni di sacrifici e della costruzione di una macchina amministrativa moderna, competitiva e capace di rispettare i tempi”.

Il ringraziamento agli uffici e alla squadra amministrativa

Il sindaco ha espresso un ringraziamento diretto a tutto il personale coinvolto nel percorso di predisposizione del documento. “Desidero ringraziare – ha dichiarato Strianese – il dott. Sandro Addona, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, insieme ai collaboratori dott. Maurizio Barbieri e dott. Paolo Salonis, la Segretaria comunale, i Responsabili degli altri quattro settori, la Giunta e i consiglieri di maggioranza. È grazie al loro lavoro se oggi San Valentino Torio compete con i Comuni più virtuosi d’Italia”.

Il bilancio anticipato consentirà di garantire continuità nei servizi essenziali, negli investimenti e nei pagamenti, generando ricadute positive anche sull’economia locale. “Andiamo avanti – conclude il sindaco – sempre meglio e sempre con maggiore determinazione per San Valentino”.

