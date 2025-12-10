Sant’Egidio del Monte Albino, un anno senza medico di base: disagi crescenti soprattutto per gli anziani

A Sant’Egidio del Monte Albino la mancanza del medico di base è diventata una vera emergenza sanitaria. Da oltre un anno, infatti, il comune non dispone più di un medico di famiglia con studio sul territorio, lasciando centinaia di cittadini senza un riferimento sanitario di prossimità. Una criticità che, con il passare dei mesi, sta generando disservizi sempre più evidenti, soprattutto per la popolazione anziana.
A denunciare la situazione non sono soltanto i pazienti, ma anche diversi utenti sui social:
“A Orta Loreto non c’è più un medico. Né per Sant’Egidio né per Pagani”, scrive un’utente.
Un altro utente testimonia un ulteriore problema: i medici disponibili subentrati non hanno studio nel comune assegnato, ma a chilometri di distanza, rendendo di fatto impossibile per molti pazienti — soprattutto i più fragili — raggiungere il proprio dottore.
Un paziente riferisce quanto comunicato dal proprio medico attualmente in carico:
“I medici di base hanno l’obbligo di avere lo studio nel comune assegnato, non di distribuirsi tra le frazioni. Ma Orta Loreto non ha più uno studio medico sul territorio. Bisogna spostarsi nei comuni di confine.”
Una condizione insostenibile per gli anziani che, fino a un anno fa, raggiungevano autonomamente il proprio medico.
Oggi, invece, chi non guida o non ha familiari disponibili per accompagnamenti quotidiani si trova nell’impossibilità materiale di ottenere visite, ricette o controlli continui.