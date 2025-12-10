Sarno istituisce Punti Vigile e servizi anagrafici nelle frazioni per maggiore sicurezza e accessibilità, come annunciato dal sindaco Squillante.

La Giunta istituisce due presìdi a Lavorate ed Episcopio per rafforzare sicurezza e servizi, con la soddisfazione del sindaco Francesco Squillante.

Due nuovi presìdi per sicurezza e servizi sul territorio

La Giunta comunale di Sarno ha approvato l’istituzione del nuovo “Punto Vigile” e di un punto decentrato dedicato ai servizi anagrafici nelle frazioni di Lavorate ed Episcopio. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle istituzioni nelle aree periferiche, garantendo maggiore sicurezza e rendendo più accessibili i servizi essenziali ai cittadini che hanno difficoltà a raggiungere la sede centrale del Comune. Il presidio sarà gestito dalla Polizia Municipale, con una turnazione settimanale stabilita dal Comando.

Un servizio di prossimità per agevolare i cittadini

Nello stesso immobile troverà spazio anche il punto dedicato ai “Servizi anagrafici”, operativo un giorno a settimana. Qui un dipendente comunale rilascerà certificati e offrirà assistenza sulle principali pratiche di competenza, rispondendo alle esigenze di famiglie, anziani e residenti che vivono lontano dal centro città. Il “Punto Vigile” di Lavorate sarà il primo a essere inaugurato, nelle prossime settimane, mentre quello di Episcopio entrerà in funzione con l’inizio del nuovo anno.

La soddisfazione del sindaco Squillante

Soddisfatto il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, che sottolinea la portata sociale e territoriale del progetto: “Il Punto Vigile garantirà un controllo più efficace e un’attenzione costante alle periferie. L’agente della Polizia Municipale non sarà solo una presenza per la sicurezza, ma un punto di riferimento per il quartiere. A questo si affiancherà il punto ‘Servizi anagrafici’, che porterà l’ufficio comunale più vicino alle persone, rappresentando un aiuto concreto per anziani, famiglie e per chi ha difficoltà a raggiungere il centro città”.

Un’azione amministrativa da sempre promossa dal primo cittadino Squillante che segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di una città più vicina, coesa, più sicura e più attenta alle istanze dei suoi cittadini.

