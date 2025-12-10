Sciopero dei trasporti il 12 dicembre: a rischio metro, bus, tram e funicolari. Ecco gli orari garantiti

Nuova giornata di disagi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici a Napoli. Per venerdì 12 dicembre 2025, l’organizzazione sindacale CGIL ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore, al quale aderisce anche ANM, con possibili ripercussioni sull’intero sistema di trasporto cittadino.
Fasce garantite e servizi minimi
L’azienda fa sapere che l’eventuale interruzione sarà gestita nel rispetto delle fasce orarie protette.
Linee di superficie (bus, tram, filobus)
– Servizio garantito 5:30–8:30 e 17:00–20:00.
– Le ultime corse partiranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero; la ripresa avverrà circa mezz’ora dopo il termine delle fasce.
Metro Linea 1
– Prima corsa: 6:30 da Piscinola, 7:10 dal Centro Direzionale.
– Ultime corse garantite: 9:15 da Piscinola, 9:13 dal Centro Direzionale.
– Ripresa del servizio: 17:07 da Piscinola, 17:47 dal Centro Direzionale.
– Ultime corse: 19:40 da Piscinola, 19:39 dal Centro Direzionale.
Metro Linea 6
– Ultime corse: 9:08 da Mostra, 9:14 da Municipio.
Funicolari
– Ultima corsa mattutina garantita alle 9:20.
– Ripresa alle 17:00.
– Ultima corsa serale garantita alle 19:50.
ANM ricorda inoltre che, in caso di effettiva adesione allo sciopero, non saranno attivati i prolungamenti serali del venerdì per metro e funicolari.