Allarme a Nocera Inferiore per cani vaganti senza guinzaglio: richiesta di intervento urgente

A Nocera Inferiore cresce la preoccupazione per la presenza di cani vaganti e senza guinzaglio, una situazione che sta mettendo a rischio sia la sicurezza dei pedoni che quella degli animali. La segnalazione arriva dalla tutor di una colonia felina situata in via Salvatore Giordano, supportata dall’avvocato Anna Panariti.

Secondo quanto riportato, i cani non identificati si aggirano quotidianamente nella zona di via Libroia, dove si trovano diversi gatti appartenenti alla colonia felina regolarmente censita. I randagi, che si presentano sin dalle prime ore del mattino, stanno creando non pochi problemi: oltre a terrorizzare i gatti, hanno già causato situazioni di pericolo per gli animali, che hanno rischiato di essere investiti dalle auto in transito. Solo uno di loro ha riportato delle ferite nell’impatto, ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Nonostante la presenza dei rallentatori, infatti, gli automobilisti tendono a non rispettare la velocità, aumentando il rischio.

In risposta alla situazione, è stata avanzata una richiesta urgente di messa in sicurezza: si chiede di catturare i cani per verificarne la presenza del microchip, con la possibilità di trasferirli al canile sanitario per gli accertamenti necessari. Inoltre, è sollecitata una maggiore protezione della colonia felina e della sicurezza pubblica in generale.

Infine, la richiesta si estende anche alla necessità di sanzionare i proprietari di cani che li lasciano liberi senza guinzaglio, sottolineando come tale comportamento metta in pericolo non solo gli animali, ma anche i cittadini stessi.