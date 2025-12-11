Calenda su Fico: “Nessuna esperienza di governo regionale, vedremo se sarà all’altezza del ruolo”

Calenda ha definito «molto complessa» la sfida che attende Fico, sostenendo che l’ex presidente della Camera non abbia maturato un’esperienza diretta nella gestione di un ente regionale.

Carlo Calenda, segretario di Azione, ha commentato l’elezione di Roberto Fico alla guida della Regione Campania nel corso di un incontro con gli studenti dell’Università Parthenope. Pur non avendo presentato una propria lista alle ultime regionali, il leader di Azione non ha risparmiato critiche al nuovo governatore.

Le parole del leader di Azione

Calenda ha definito «molto complessa» la sfida che attende Fico, sostenendo che l’ex presidente della Camera non abbia maturato un’esperienza diretta nella gestione di un ente regionale. Ha inoltre evidenziato le difficoltà derivanti da una coalizione «sor retta da forze politiche spesso in conflitto tra loro», elemento che — a suo giudizio — potrebbe rendere complicata l’azione di governo.

«Gli elettori, seppur in numero ridotto, hanno scelto. Ora non resta che attendere i risultati», ha affermato Calenda, pur riconoscendo la necessità di concedere al nuovo presidente un periodo di valutazione.

La richiesta: “Si metta al lavoro”

Alla domanda su quale indicazione darebbe a Fico, il leader di Azione ha risposto in maniera lapidaria:

«Di lavorare. Trattandosi del suo primo incarico di governo in un contesto così complesso, è già una sfida significativa».