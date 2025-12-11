Cane segnalato come abbandonato: i carabinieri scoprono un trasferimento sospetto

Grazie all’analisi delle telecamere e alle verifiche sul territorio, i militari ricostruiscono gli spostamenti di due Amstaff prelevati da un furgone. Sequestrati gli animali, al vaglio la posizione di un 38enne e di un 50enne.

Una segnalazione arrivata nella mattinata di ieri alla compagnia dei carabinieri di Nola aveva fatto temere l’ennesimo caso di abbandono di un cane.

All’arrivo della pattuglia, però, né dell’animale né del presunto proprietario, un uomo di 38 anni, vi era più traccia.

Le verifiche sono subito scattate. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze in zona, i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola, in collaborazione con i colleghi forestali di Marigliano, hanno ricostruito quanto accaduto: un 50enne, alla guida di un furgone, era stato ripreso mentre raggiungeva l’abitazione del 38enne e ripartiva trasportando due cani di razza Amstaff.

Individuato il veicolo, i militari hanno fermato il conducente e recuperato gli animali, che sono stati immediatamente sequestrati per ulteriori accertamenti sanitari e documentali. Restano ora da chiarire i ruoli e le eventuali responsabilità dei due uomini coinvolti, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.