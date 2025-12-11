Caso Nancy Chirichiello, assolti i medici De Vita e Tabano: per il Tribunale “il fatto non sussiste”

Si è concluso davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il processo a carico dei medici De Vita e Tabano, imputati per omicidio colposo in relazione alla morte della 22enne Nancy Chirichiello.
La sentenza, pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha escluso ogni responsabilità penale dei sanitari, respingendo le richieste di condanna avanzate dalla Procura.
La vicenda e il lungo iter processuale
Il caso risale all’ottobre 2020, quando la giovane, originaria di Licusati, si recò al pronto soccorso dell’ospedale San Luca lamentando dolori al torace. Dopo gli accertamenti eseguiti il 12 ottobre, fu dimessa. Due giorni più tardi, il 14 ottobre, morì nella sua abitazione.
Il procedimento, durato circa cinque anni, si chiude dunque con l’assoluzione piena dei due medici, per i quali i giudici hanno riconosciuto la correttezza delle procedure seguite e l’assenza di profili di colpa professionale.