Cava de’ Tirreni, operazione “Movida”: arrestata una giovane, denunciata una minorenne per spaccio

Nella serata dell’8 dicembre 2025, nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione e controllo predisposti dal dispositivo “Movida”, la Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha arrestato una giovane donna e denunciato a piede libero una minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il pattugliamento, la Volante del Commissariato cittadino ha notato due ragazze mentre cedevano droga a un assuntore. Accortesi della presenza degli agenti, le giovani hanno tentato di allontanarsi, ma sono state prontamente bloccate.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, addosso alla maggiorenne, diverse dosi di stupefacente già confezionate e il denaro appena ottenuto dalla vendita. La stessa ha poi consegnato spontaneamente ulteriori dosi occultate negli indumenti. La minorenne, invece, è stata trovata in possesso di 435 euro in contanti e di tre telefoni cellulari ritenuti riconducibili all’attività illecita.

Condotte negli uffici del Commissariato, ulteriori accertamenti hanno portato al sequestro di altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Informata la competente Autorità Giudiziaria, la giovane maggiorenne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la minorenne è stata affidata ai genitori su disposizione della Procura per i Minorenni.