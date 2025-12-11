Corbara, Babbo Natale in slitta il 25 dicembre: distribuzione dei doni in piazza

Il Comitato Feste di Corbara annuncia l’arrivo di Babbo Natale il prossimo 25 dicembre 2025, che farà tappa in Piazzetta Roma e in Piazza Sala a partire dalle 10.30, per una mattinata dedicata ai più piccoli.
Le famiglie che desiderano far recapitare un regalo ai propri bambini potranno consegnare i pacchi entro il 23 dicembre. I doni saranno poi distribuiti nel corso dell’iniziativa.
Per informazioni e per la consegna dei regali è possibile contattare Marco al numero 333 2367758.
Il Comitato invita la comunità a partecipare per condividere un momento di festa e rendere ancora più speciale il Natale dei bambini di Corbara.