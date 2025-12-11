Domani venerdì 12 dicembre sciopero generale della Cgil: dai trasporti alle scuole, settori coinvolti e servizi garantiti in tutta Italia

Disagi su treni, servizi sanitari e istituti scolastici. Cortei da Nord a Sud per protestare contro la manovra finanziaria. Landini a Firenze: “Serve aumentare salari, pensioni e investire su sanità e istruzione”.

Scuole, trasporti ferroviari e servizi sanitari saranno domani a rischio a causa dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata.

La protesta, indirizzata contro la manovra finanziaria, coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato, con cortei e manifestazioni previsti in tutte le regioni.

“L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, per l’intera giornata”, fa sapere il sindacato in una nota, annunciando una mobilitazione diffusa da Nord a Sud.

Il segretario generale Maurizio Landini guiderà la manifestazione regionale di Firenze, con partenza alle ore 9 da piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza del Carmine, dove terrà il comizio conclusivo.

Trasporti: treni fermi fino alle 21, aerei esclusi

Lo stop più significativo riguarda il trasporto ferroviario: dalle 00.00 alle 21.00 di venerdì 12 dicembre sono previste cancellazioni e riduzioni del servizio.

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord saranno garantite solo le fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A differenza dei treni, il trasporto aereo non sarà coinvolto dallo sciopero, anche se i viaggiatori sono invitati a controllare eventuali aggiornamenti sugli orari dei voli.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la situazione varia città per città. A Roma il personale Atac non sciopererà, mentre a Milano i mezzi gestiti da Atm dovrebbero circolare regolarmente. Restano però a rischio i treni regionali in transito nel capoluogo lombardo e gestiti da Trenord.

Scuole, sanità e uffici pubblici

Disagi previsti anche negli istituti scolastici e negli ospedali, dove potrebbero verificarsi interruzioni dei servizi non essenziali. Lo stato di agitazione coinvolge ogni comparto, dai lavoratori della sanità agli impiegati della pubblica amministrazione.

Manifestazioni in tutto il Paese

A Roma il corteo partirà alle 9 da piazza Vittorio Emanuele II e arriverà ai Fori Imperiali, con un momento dedicato alla memoria di Octav Stroici, l’operaio deceduto il 3 novembre scorso in un cantiere della zona. Concluderà il segretario generale Fillea Cgil Antonio Di Franco.

A Milano, Michele De Palma guiderà la manifestazione dei metalmeccanici Fiom-Cgil: appuntamento alle 9 a Porta Genova, arrivo in piazza della Scala e interventi dei delegati e dei rappresentanti territoriali.

Mobilitazioni anche al Sud. A Napoli lo sciopero coinvolgerà il personale Eav, con orari di stop variabili tra Circumvesuviana e altri servizi locali dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, il personale Eav della Circumvesuviana sciopera dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Le richieste del sindacato

La Cgil scende in piazza con una piattaforma rivendicativa chiara: aumentare salari e pensioni, bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, avviare una riforma fiscale più equa, dire no al riarmo e investire in sanità, scuola e politiche industriali.