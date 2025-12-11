Ischia, sequestrato il ristorante–beach club dei VIP: contestati abusi edilizi dagli anni ’60

Secondo l’inchiesta, gli abusi edilizi contestati sarebbero stati reiterati nel tempo a partire dal 1968 e riguarderebbero un’area di circa 2.500 metri quadrati.

Il ristorante e beach club Le Fumarole, uno dei locali più noti della baia dei Maronti a Ischia e spesso frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. Il provvedimento, disposto dalla Procura di Napoli, riguarda l’intero complesso ed è scattato dopo gli accertamenti della stazione di Barano effettuati lo scorso giugno.

Le contestazioni

Le verifiche avrebbero evidenziato opere realizzate senza autorizzazioni, tra cui:

– scavi nella roccia;

– installazione di pedane e strutture amovibili;

– terrazzamenti e muretti;

– modifiche che avrebbero determinato una trasformazione irreversibile dell’orografia del territorio, configurando una lottizzazione abusiva materiale.

Le richieste di condono presentate negli anni non sono state ritenute idonee a giustificare le opere.

Un luogo simbolo del turismo ischitano

Il locale, tra i più conosciuti dell’isola, è frequentato da tempo da vip e personalità pubbliche, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Lapo Elkann, Sabrina Ferilli e altri habitué delle estati ischitane.

Il provvedimento di sequestro arriva a seguito di un primo sequestro parziale già eseguito nei mesi precedenti e rappresenta ora un capitolo decisivo nella complessa vicenda urbanistica dell’area.