Napoli, crolla un muro in via Francesco Pinto: detriti sulle auto in sosta. Soccorsi in azione

Paura nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Napoli, dove un muro perimetrale è improvvisamente crollato in via Francesco Pinto, a poca distanza da piazza Nazionale. I detriti hanno colpito diverse auto parcheggiate lungo la strada, ma fortunatamente non si registrano feriti.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Le prime verifiche indicano che il cedimento potrebbe essere stato provocato dalla manovra di una pala meccanica impegnata in lavori all’interno di un’azienda adiacente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta causa del crollo.