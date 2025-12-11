Nola, cane maltrattato: proprietario irreperibile dopo l’intervento dei carabinieri. Ricerche in corso

I carabinieri, intervenuti dopo una serie di segnalazioni, non hanno rintracciato il proprietario dell’appartamento, che risulta irreperibile e potrebbe essersi allontanato portando con sé l’animale.

Nuovi sviluppi sul caso del cane trovato in condizioni critiche all’interno di un’abitazione di Nola. I carabinieri, intervenuti dopo una serie di segnalazioni, non hanno rintracciato il proprietario dell’appartamento, che risulta irreperibile e potrebbe essersi allontanato portando con sé l’animale. Sono in corso ricerche per individuarlo e verificare lo stato di salute del cane.

Il caso ha suscitato grande attenzione pubblica grazie alla mobilitazione del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, dell’attivista Enrico Rizzi, dell’Oipa e all’intervento della trasmissione “Ore 14”, condotta da Milo Infante, che hanno contribuito ad amplificare la denuncia e a creare una vasta rete di solidarietà.

Le associazioni per la tutela degli animali chiedono un intervento immediato affinché il cane venga ritrovato e messo in sicurezza.