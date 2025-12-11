Pagani ultima in Campania per raccolta differenziata: nel 2024 appena il 13,65%

Pagani fa registrare il peggior risultato a livello regionale nella XXI edizione del rapporto “Comuni Ricicloni” di Legambiente. Nel 2024 la raccolta differenziata si è fermata al 13,65%, un dato nettamente al di sotto della media campana – superiore al 55% – e in forte contrasto con il 2020, quando la città superava il 40%.

La critica dell’opposizione

La consigliera comunale Annarosa Sessa commenta duramente i numeri del dossier:

«I dati parlano da soli: Pagani è ultima in Campania per raccolta differenziata. È un risultato imbarazzante che certifica il fallimento delle politiche ambientali dell’amministrazione De Prisco».

Sessa accusa il Comune di non aver introdotto alcuna innovazione nella gestione del servizio negli ultimi cinque anni:

«Il passaggio da Sam a Econova non ha prodotto alcun miglioramento. Le tecnologie e le migliorie indicate nell’offerta tecnica non sono state attuate, e tutto questo nella totale assenza di controllo da parte di chi governa».

La consigliera denuncia anche le ricadute dirette sui cittadini:

«Le bollette aumentano e la qualità della vita peggiora, mentre l’amministrazione resta immobile».

La richiesta: un piano immediato e verificabile

Sessa sollecita l’esecutivo ad assumersi la responsabilità del risultato e a intervenire senza ulteriori rinvii:

«È inaccettabile ritrovarsi oggi con il 13,65% di differenziata, quando cinque anni fa superavamo il 40%. Servono misure concrete, trasparenti e monitorabili per rialzare Pagani dal degrado attuale».