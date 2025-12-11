Pompei. Confermato il licenziamento dell’ex addetto EAV: “Vendita di biglietti falsi e manomissioni”

Il Tribunale di Napoli ha confermato il licenziamento dell’ex addetto della stazione di Pompei, giudicando legittime le accuse di biglietti falsi e manomissioni e i controlli investigativi effettuati da Eav.