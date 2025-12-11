Pompei. Confermato il licenziamento dell’ex addetto EAV: “Vendita di biglietti falsi e manomissioni”

Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha respinto il ricorso presentato da un ex dipendente della stazione Eav di Pompei, confermando la piena legittimità della sua destituzione. La sentenza, emessa il 9 dicembre, ribadisce la correttezza delle procedure adottate dall’azienda nel contestare al lavoratore una serie di condotte ritenute di particolare gravità.
Le contestazioni al dipendente
Secondo quanto ricostruito nel giudizio, l’ex dipendente avrebbe:
– venduto titoli di viaggio contraffatti o alterati per ottenere guadagni personali;
– manomesso le apparecchiature aziendali;
– consentito l’accesso in biglietteria a persone non autorizzate.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la piena validità dei controlli effettuati da Eav, compresi quelli svolti tramite agenzie investigative, ritenendoli necessari per accertare irregolarità che danneggiano il patrimonio pubblico.
La posizione dell’azienda
Eav ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando come la sentenza confermi la correttezza del percorso intrapreso per contrastare comportamenti illeciti, seppur isolati, capaci di danneggiare l’immagine dell’azienda e la fiducia dell’utenza.
«Il verdetto rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di trasparenza e tutela del servizio pubblico», ha dichiarato la società. «La vigilanza resta un dovere verso i cittadini e verso la maggioranza dei dipendenti che ogni giorno lavorano con serietà».
Il commento della dirigenza e della difesa
Il presidente del CdA, Umberto De Gregorio, ha rimarcato che la linea del rigore «non si arresterà», preannunciando un rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo.
Soddisfatto anche il legale dell’azienda, professor Marcello D’Aponte, che ha evidenziato come la sentenza chiarisca:
– la legittimità dei controlli investigativi su dipendenti sospettati di condotte penalmente rilevanti;
– la validità delle testimonianze e dei materiali prodotti dagli investigatori;
– la correttezza della procedura disciplinare e delle garanzie offerte al lavoratore.
Il caso, ora definitivamente valutato in sede civile, segna un precedente importante per l’azienda di trasporto pubblico e per la tutela delle risorse collettive.