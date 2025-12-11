Pompei, inseguimento finisce in schianto su via Nolana: quattro feriti, strada chiusa per ore

Momenti di grande tensione nella serata di ieri su via Nolana, dove un’auto con a bordo due giovani in fuga da un posto di controllo dei carabinieri di Boscoreale è finita contro un altro veicolo, nel quale viaggiava una coppia. L’impatto è stato particolarmente violento.

Tutte e quattro le persone coinvolte hanno riportato ferite multiple, ma secondo quanto riferito dai soccorritori nessuna sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati trasferiti in tre diversi ospedali della zona.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pompei, i carabinieri delle stazioni di Boscoreale e Pompei, i vigili del fuoco e il personale del 118.