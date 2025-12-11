Sarno, emergenza cinghiali: sempre più vicini alle abitazioni

La presenza crescente di cinghiali nelle zone residenziali ai piedi del Monte Saretto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana a Sarno. L’opposizione ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco per chiedere quali misure l’amministrazione intenda adottare dopo i numerosi avvistamenti, tra cui quello recente in vico San Sebastiano.

La richiesta dell’opposizione

L’opposizione descrive una situazione «ormai insostenibile», spiegando che gli animali selvatici si spingono sempre più spesso verso le abitazioni, creando timore tra i residenti:

«La popolazione vive nell’apprensione e il Comune non può continuare a restare fermo».

Nel documento, si chiedono chiarimenti su eventuali interlocuzioni già avviate con Regione Campania, ASL, Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di verificare l’esistenza di protocolli o attività di contenimento del fenomeno.

La richiesta di un piano operativo

L’interrogazione sollecita risposte puntuali:

– se esista un piano comunale di intervento;

– quali enti siano coinvolti;

– quali siano i tempi previsti per l’attuazione di misure concrete.

«La comunità non può più attendere. I rischi sono reali e servono decisioni rapide», afferma l’opposizione, che chiede un intervento strutturale capace di prevenire danni alle proprietà e tutelare l’incolumità pubblica.

L’opposizione conclude: «Serve una strategia chiara e immediata. Non possiamo tollerare che la sicurezza dei cittadini sia messa in discussione».