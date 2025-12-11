Vietri sul Mare protagonista a “I Viaggi del Cuore”: la puntata in onda sabato 13 dicembre su Canale 5

La trasmissione sarà visibile su Canale 5, sul canale internazionale Mediaset Italia e in streaming su Mediaset Infinity.

La Costiera Amalfitana torna sotto i riflettori televisivi: sabato 13 dicembre, alle 9.20, la nuova puntata de “I Viaggi del Cuore” farà tappa a Vietri sul Mare, raccontandone il paesaggio unico, sospeso tra mare e montagna, e l’identità artigiana che da secoli caratterizza il borgo.

La trasmissione sarà visibile su Canale 5, sul canale internazionale Mediaset Italia e in streaming su Mediaset Infinity.

Un itinerario tra arte, fede e tradizioni

Guidati da don Davide Banzato, i telespettatori visiteranno:

il Duomo di San Giovanni Battista, con la caratteristica cupola in maiolica;

le botteghe della ceramica, cuore pulsante della tradizione vietrese;

la costa vista dal mare, attraverso un suggestivo tour in barca;

Albori, uno dei borghi più belli d’Italia;

un percorso CAI immerso nella natura mediterranea.

Non mancherà uno spazio dedicato ai sapori autentici della cucina locale, tra pesce fresco, agrumi e aromi della Costiera.

Spazio alla cultura e allo sguardo sul mondo

La puntata ospiterà inoltre autori di rilievo del panorama editoriale italiano, grazie alla collaborazione con Edizioni San Paolo, con interventi – tra gli altri – di don Fabio Rosini, Emilia Palladino, Eraldo Affinati, Francesca Serra, Roberto Faccenda, padre Gaetano Piccolo, Massimiliano Pappalardo e Stefano Bartoli.

Previsto anche il contributo di Famiglia Cristiana, con approfondimenti di attualità e novità editoriali, e la presenza delle Missioni Don Bosco, che porteranno una testimonianza sulla complessa situazione della Nigeria.